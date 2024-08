Il pilota australiano, già nell'orbita del team francese, affiancherà Gasly dalla prossima stagione. Figlio di Mick, 5 volte campione nel Motomondiale, con la scuderia Alpine ha preso parte a sei sessioni di prove libere in Formula 1 tra il 2022 e il 2024. LE sue parole: "Sono molto grato per la fiducia che mi viene data". Il Mondiale è in Olanda: tutto live su Sky e in streaming su NOW

Jack Doohan: "Grato per la fiducia che mi viene data"

"Sono entusiasta di assicurarmi la promozione in F1 con un posto in griglia nel 2025 con il BWT Alpine F1 Team. Sono molto grato per la fiducia e la convinzione da parte del senior management del team. C’è così tanto lavoro da fare per essere preparati e pronti e nel frattempo darò del mio meglio per assorbire quante più informazioni e conoscenze per essere pronto per il passo avanti. È eccezionalmente soddisfacente essere il primo membro dell’Accademia Alpine ed arrivare in F1 e sono estremamente grato a coloro che mi hanno supportato lungo il percorso per rendere tutto questo una realtà. È un momento emozionante, un giorno orgoglioso per la mia famiglia, e non vedo l’ora di cogliere tutto e di dare il massimo dietro le quinte".