Quarta pole position in carriera per Lando Norris, che partirà davanti a tutti a Zandvoort: secondo Verstappen, poi Piastri e Russell. Leclerc 6° subito dietro alla Red Bull di Perez, più staccati Sainz (11°) e Hamilton (12°). Domenica alle 15 la gara live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP OLANDA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE