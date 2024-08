Il britannico si gode la vittoria conquistata in Olanda ai danni dell'idolo di casa Verstappen: "Non è stata una gara perfetta per colpa del primo giro, ancora una volta. Ma poi è andato tutto bene, la macchina era incredibile. Mi sono sentito a mio agio e potevo spingere. Ho passato Max, quando ho visto che non guadagnava ho pensato che avrei potuto vincere". Nel video l'intervista. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP OLANDA: HIGHLIGHTS