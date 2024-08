Semaforo verde alle 15 sul tracciato di Zandvoort, dove sale la febbre per l'idolo di casa Verstappen. In pole partirà Norris, che ha ottenuto il miglior tempo davanti a Max e a Piastri. Ferrari in difficoltà con Leclerc 6° e Sainz 10°. Lo spagnolo ha guadagnato una posizione grazie alla squalifica di Albon per fondo irregolare. Accanto a Sainz sarebbe dovuto partire Hamilton, ma un impeding in qualifica gli costa 3 posizioni: è 14°. La gara live su Sky e in streaming su NOW

Oggi Norris scatterà davanti a tutti nel GP d'Olanda! Battuto in qualifiche l'idolo di casa Max Verstappen, che partirà dalla seconda casella precedendo l'altra McLaren di Piastri. Qualifiche difficili per le due Ferrari, con Leclerc 6° e Sainz 11°. Lo spagnolo però guadagna una posizione dopo la squalifica di Albon, che aveva chiuso 8°, per fondo irregolare. Penalità anche per il vincitore del GP del Belgio: ad Hamilton, inizialmente 12° alle spalle di Sainz, sono state inflitte tre posizioni per un impeding su Perez durante le qualifiche. Partirà dunque dal 14° posto (una posizione guadagnata per la penalità di Albon). Ottima qualifica anche per Russell, 4°, e per Perez, 5°. La gara live alle 15 su Sky e in streaming su NOW.