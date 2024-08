Mentre i riflettori saranno puntati sull'esordio in Formula 1 di Kimi Antonelli, alla guida della Mercedes di Russell in FP1, il campionato di Formula 2 riprende dopo la pausa estiva. In pista anche la Formula 3 per l'ultima gara stagionale: Minì e Fornaroli si giocheranno il titolo proprio nel Gran Premio di casa. Ultimo atto anche per la Porsche Supercup, con Ten Vorde e King a darsi battaglia per la conquista del campionato. Tutto il weekend a Monza è live su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE