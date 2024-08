A Monza la sfida finale tra Ten Voorde e King

Verso il GP d'Italia a Monza

Alla tensione per la sfida tra i due protagonisti si aggiungono sia le recenti modifiche alla pista sia gli altri 26 protagonisti della Porsche Supercup, in primis quel Marvin Klein determinato a rifarsi dopo esser uscito dalla lotta per il titolo in seguito al ritiro di Zandvoort. Da considerare anche la battaglia per la vittoria della classifica dedicata agli esordienti, nella quale Kas Haverkort vanta solamente 4 punti di vantaggio su Robert de Haan, al quale è stato sottratto il 3° posto di Zandvoort per un contatto con Huub van Eijndhoven nelle fasi finali. In più, attenzione agli italiani, Aldo Festante e Francesco Braschi soprattutto, pronti a combattere per chiudere al meglio la stagione.