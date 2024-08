L'attesissimo esordio di Kimi Antonelli ha fatto passare in secondo piano il debutto 'ufficiale' di Franco Colapinto, nuovo titolare della Williams al posto di Logan Sargeant per i prossimi 9 GP. Ecco come è andato il venerdì a Monza del 28° argentino a correre il Mondiale di F1. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

GP MONZA, HIGHLIGHTS LIBERE