Il Mondiale fa tappa in Italia per la seconda volta in questa stagione: si corre a Monza, nel mitico Tempio della velocità. La gara di casa può segnare il riscatto per la Ferrari che porta degli aggiornamenti? Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

Esiste il "fattore campo" in Formula 1? Beh, se nel calcio è sempre un tema controverso, figuriamoci nel motorsport dove le variabili sono probabilmente molto di più rispetto a una partita. Eppure Monza può segnare una svolta per la Ferrari, se non altro per gli aggiornamenti (ali e fondo) che la Scuderia di Maranello porta nel Tempio della Velocità. Anche questo dovranno tener presente i fanta manager per questo round del Mondiale. Con la certezza che Charles Leclerc e Carlos Sainz cercheranno di sfruttare ogni opportunità per salire sul podio, ma la concorrenza sarà agguerrita. La Ferrari ha mostrato un passo incostante in questa stagione, alternando buone prestazioni a difficoltà inattese. E allora, chi scegliere per il Fanta? I suggerimenti di YawClub anche per chi partecipa attraverso la Community sponsored by NOW sono, con 100 crediti a disposizione: Lando Norris, Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Kevin Magnussen.