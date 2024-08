Uno scatto in griglia a Monza del 20218: le mani di Hamilton e di Antonelli che s'incrociano per un saluto. A pensarci oggi, vengono quasi i brividi: Kimi debutta in F1 su Mercedes, Hamilton è uno dei suoi più convinti sostenitori. E dal 2025 il 18enne bolognese dovrebbe prendere il posto da titolare che lascerà il britannico. Tutto il weekend del GP d'Italia è live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

Una foto che a pensarci è ai limiti del reale . E non certo perché un campione di Formula 1 dà la mano a un ragazzino in griglia, che di persé può essere già un fatto eccezionale. Ma piuttosto perché di lì a qualche anno quel pilota – con 7 titoli mondiali in bacheca – sarà uno dei principali sostenitori affinché quel ragazzino prenda il suo posto. Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, c’è tutto in quello scatto e in quelle mani che s’incrociano a Monza del 2018 ; ed è sempre Monza che si prepara al debutto in F1 del 18enne pilota italiano. Lo farà con la Mercedes, nelle prime libere, aspettando quello che ormai sembra un annuncio certo: il suo arrivo da titolare nel team di Brackley dal 2025. .

E lo farà proprio al posto di Hamilton, che invece arriverà in Ferrari e che ha visto in quel ragazzino da tempo il suo sostituto. "Come detto in passato – ha spiegato Lewis in conferenza stampa - penso che Mercedes debba sceglierlo per il futuro. Lui ne ha uno luminoso davanti a sé". E su quella fotografia che sembra pregna di magia, il britannico ha raccontato: "L'ho vista, era uno dei ragazzi della griglia! E mi sembra di stringergli la mano in prima fila! Quindi ovviamente ti ricorda quanti anni hai è quando hai quelle esperienze. Ma sì, non vedo l'ora di vedere la sua crescita e il suo viaggio in Formula 1".