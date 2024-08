Sorpasso capolavoro di Antonelli nella Sprint del Belgio, che mostra tutto il talento del nuovo pilota Mercedes che gli ha permesso di bruciare le tappe per arrivare in F1. Kimi attacca Colapinto all’Eau Rouge, i due si sfiorano ma non si toccano e il 18enne italiano passa con coraggio. Guarda il video. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW



KIMI ANTONELLI UFFICIALE IN MERCEDES DAL 2025