Nel giorno in cui Mercedes ha annunciato che Kimi Antonelli sarà titolare dal 2025 con Russell, nel sabato del GP di Monza arriva un altro Kimi. E' Raikkonen, campione del mondo 2007 con la Ferrari, che ha fatto il suo ingresso al paddock con l'intera famiglia. Tutto il weekend del GP d'Italia è live su Sky e in streaming su NOW

