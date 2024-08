Bearman è il vincitore della Sprint a Monza. Dietro di lui Martins e Durksen. Un contatto al via tra Goethe e O'Sullivan coinvolge anche Antonelli, che riporta danni all'anteriore sinistra e all'ala. Hadjar, che ha chiuso 10°, rimane leader del campionato. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

Dopo la bella pole ottenuta da Zane Maloney (Rodin) e la deludente qualifica fatta registrare a Monza da Gabriel Bortoleto (Invicta), a Isack Hadjar (Campos) - leader del campionato di Formula 2 - è sufficiente controllare, in prospettiva, il solo Paul Aron (Hitech), fra gli avversari più preoccupanti nella sua rincorsa al titolo della categoria. La griglia invertita della gara Sprint, che lo vede partire in quarta fila, gli consente di partire proprio dietro all’estone e davanti al barbadiano. Mentre il pilota brasiliano dovrà partire dall’ultima piazzola in entrambe le corse e non è il principale problema del francese. Dalla prima fila nella gara breve scattano Fittipaldi (VAR) e Cordeel (Hitech).

La gara

Allo spegnimento dei semafori Hadjar cerca subito un varco. Alla prima curva si presenta in testa Marti e Hadjar è decimo. Ma in mezzo al gruppo Goethe resta coinvolto in un brutto contatto con O’Sullivan: Safety Car. Antonelli procede lentamente con l’anteriore sinistra dechappata e l’ala distrutta dal tamponamento successivo all’incidente occorsogli proprio davanti alle ruote. Si riparte al quarto giro. Marti sbaglia la partenza lanciata, ma Fittipaldi arriva lunghissimo. Lo spagnolo torna leader. Dietro Bearman su Martins, Fittipaldi e Aron. Hadjar è decimo. Bortoleto è quattordicesimo. Settimo giro: un lungo di Marti consente a Bearman di passare in testa. Martins secondo. Il leader del campionato Hadjar scivola in tredicesima posizione, mentre Bortoleto recupera fino alla decima. In testa sempre Bearman a otto giri dal termine. A due dalla fine Aron e Maloney si toccano e l’estone rompe l’ala anteriore perdendo la zona punti. Poi il barbadiano attacca e passa Fittipaldi. Sul traguardo passa primo Bearman (Prema), davanti a Martins (ART) e Durksen (Aix). Poi nell’ordine Marti, Maloney, Crawford, Fittipaldi e Bortoleto che corona con un punto una rimonta straordinaria. Rimane leader del campionato Hadjar a quota 165, il brasiliano gli recupera un solo punticino (131), Aron rimane a quota 126, sale a 117 punti Maloney. Soltanto diciottesimo Antonelli, confermatissimo tuttavia da Toto Wolff per il prossimo anno come pilota ufficiale Mercedes in F1.