Quinta pole position in carriera per Lando Norris, che scatterà davanti a tutti a Monza. È doppietta McLaren: alle sue spalle c'è il compagno di squadra Oscar Piastri. Seconda fila per George Russell, che la strappa all'ultimo secondo a Leclerc. Dietro Charles ecco l'altra Rossa di Sainz. Partirà settimo Max Verstappen. Tutto il fine settimana del GP d'Italia è live su Sky e in streaming su NOW

GP ITALIA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE