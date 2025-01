Per la prima volta dal 1993, Christian Horner torna al volante di una vettura di Formula 1.Al Goodwood Festival of the Speed, il direttore e CEO dell'Oracle Red Bull Racing Team è stato prima a Silverstone per un po' di ‘prove libere’ prima di unirsi agli ai piloti del team, attuali ed ex, per celebrare la 20^ stagione nel Mondiale. Il campionato torna nel weekend del 16 marzo in Australia: tutto come sempre live su Sky e in streaming su NOW