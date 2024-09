Aston Martin, con Newey verso una nuova era

Adrian Newey ha scelto. E si sposterà di pochissimo almeno in termini geografici. Da Red Bull ad Aston Martin la strada è poca, meno di trenta chilometri. Il compenso invece proposto al progettista britannico da Lawrence Stroll è faraonico, 100 milioni di dollari in tre anni. Là dove la Ferrari non ha voluto per scelta ponderata arrivare, a favore di gruppo e coesione. Così Newey sarà presentato in grande stile nella nuovissima sede del team alle porte del circuito di Silverstone martedì in grande stile con tanto di conferenza stampa mettendo un punto alla telenovela dell'estate. L'ingaggio del super ingegnere è il colpo grosso di un'operazione di rilancio necessaria per far diventare l'Aston Martin un vero e proprio top team. Dopo gli otto podi della scorsa stagione e il quinto posto nei costruttori, quest'anno la verdona naviga con difficoltà a centro gruppo senza riuscire a trovare una vera e propria strada per uscire dall'impasse tecnica in cui si è infilata. E anche i guizzi di Fernando Alonso non bastano più.