Il monegasco ha preso parte alla seconda edizione della maratona kart organizzata in onore di Jules Bianchi, pilota scomparso il 17 luglio 2015. A trionfare al termine dell'evento è stato proprio il suo team. "42 ore di corsa a tavoletta, è stato divertente! È bello raccogliere fondi per l'Associazione", ha scritto Leclerc su Instagram

Dopo la straordinaria vittoria a Monza, Charles Leclerc è tornato in pista per un motivo speciale: rendere omaggio a Jules Bianchi, l'amico scomparso a causa di incidente a Suzuka quasi 10 anni fa. Il pilota della Ferrari ha partecipato alla maratona di kart in onore del francese, che si è tenuta nel circuito Paul Ricard, a Le Castellet. L'evento si è svolto da venerdì 6 a domenica 8 settembre, con le squadre che si sono sfidate in una maratona di 42 ore, 19 minuti e 50 secondi, ispirata a quella degli antichi giochi olimpici di 42,195 chilometri. Leclerc ha vinto per la seconda edizione consecutiva, insieme al suo team composto da amici e colleghi.