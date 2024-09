Lando Norris commenta il non semplice esordio a Baku: "Siamo lontani, non ho spinto troppo ma il livello è quello di Piastri. C'è tanto lavoro da fare e tanto margine di crescita rispetto a Red Bull, Ferrari e Mercedes, che ci precedono di 3-4 decimi". Guarda il video. Domenica gara alle 13: live su Sky e in streaming su NOW

GP BAKU: HIGHLIGHTS LIBERE