Tanti lunghi, scodate e derapate a non finire nel venerdì di Baku. Vicky Piria: "Sembrava di vedere una prova speciale di rally piuttosto che una Formula 1... Colpa della pista, che deve gommarsi e ha poco grip. Evidentemente anche le prove al simulatore non hanno dato ancora correlazione ai vari team". Guarda il video. Domenica gara alle 13: live su Sky e in streaming su NOW

GP BAKU: HIGHLIGHTS LIBERE