Carlos Sainz analizza il venerdì di Baku: "E' stata una giornata impegnativa, come sempre. C'era poco grip e giravamo 4-5 secondi più lenti dello scorso anno. Non è stato facile trovare il feeling, ma siamo migliorati tra le due sessioni e sono fiducioso che potremo avere una buona qualifica". Domenica gara alle 13: live su Sky e in streaming su NOW

GP BAKU: HIGHLIGHTS LIBERE