Max Verstappen commenta il venerdì di Baku, che lo ha visto chiudere con il 6° tempo, ma probabilmente con qualche asso nella manica da giocarsi in qualifica: "E' una pista molto scivolosa, basta poco per andare contro le barriere. Bisogna prendere le precauzioni. Sistemando il bilanciamento però penso saremo competitivi". Guarda il video. Domenica gara alle 13: live su Sky e in streaming su NOW

