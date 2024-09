Il Mondiale arriva a Baku per la 17^ gara della stagione. McLaren è ancora il team da battere, ma su quale pilota "papaya" puntare? Ecco tutti i consigli per utilizzare al meglio i 100 crediti disponibili nel Club della Community NOW. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

A Baku siamo nella fase finale di questa stagione di Formula 1 in cui i valori in pista sono difficili da prevedere. Chi ha dominato l'ultimo anno è ora in crisi: Red Bull non vince da più di due mesi ed è evidente un calo di performance. Al contrario McLaren è la favorita della stagione, anche se non sta dominando come la scuderia di Milton Keynes ha fatto nell'ultima parte del 2023. Attenzione anche a Ferrari, che con la vittoria di Monza ha ritrovato fiducia, e a Mercedes. Ecco la top 5 dei piloti su cui puntare al Fanta F1 con i consigli di YawClub, utilizzando in 100 crediti disponibili nel Club della Community NOW: Oscar Piastri, Charles Leclerc, Guanyu Zhou, Franco Colapinto e Oliver Bearman.