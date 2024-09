Leclerc: "Ho faticato a gestire le gomme dure"

Charles Leclerc commenta il 2° posto a Baku dietro a Piastri: "Sulle medie eravamo competitivi, ma abbiamo fatto fatica a gestire le gomme dure: sono andato vicino ad andare contro il muro. In rettilineo non riuscivo ad avvicinarmi come avrei voluto. La McLaren e Oscar hanno fatto un lavoro eccezionale, sono stati migliori di noi. Non è una grande giornata per il team, peccato per l'incidente di Carlos". Guarda il video.

GP BAKU: GLI HIGHLIGHTS