Fred Vasseur commenta il GP di Baku della Ferrari: "Avevamo il potenziale per vincere con il pacchetto che avevamo. Bene, è arrivato il podio con un 2° posto, stiamo facendo più punti della Red Bull, li stiamo riprendendo nel mondiale Costruttori e questo è importante. Ma c’è frustrazione per il fatto che abbiamo perso contro Piastri e per l’incidente di Carlos". Guarda il video

