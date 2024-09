I contratti della Red Bull sono tipicamente lunghissimi e pieni di clausole. Non fa eccezione quello di Verstappen, che lo lega alla scuderia fino al 2028. Come raccontato da Mario Miyakawa a Race Anatomy nel post GP di Baku, le clausole prevedono che se Max non si troverà nelle prime tre posizioni dopo i primi Gran Premi nel 2025 allora potrà andarsene. La F1 torna la prossima settimana con il GP di Singapore: live su Sky e in streaming su NOW

