Pauroso incidete al via della Feature Race della Formula 2 Baku: la monoposto di Kush Maini in stallo, Fittipaldi la evita, Goethe e Martin no e si scatena un pauroso effetto domino con macchine disintegrate. Ma nessun pilota ha riportato conseguenze, al di là dei controlli medici di rito: halo ancora una volta decisivo (così come il deflettorino sui caschi). Inevitabile una lunga interruzione anche per pulire la pista

IL VIDEO DELL'INCIDENTE IN FORMULA 2