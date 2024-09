Carlos verso la gara di Marina Bay. "Più guardo l’incidente di Baku più penso di non aver fatto nulla con l'intenzione di prendere rischi o buttare Perez contro il muro. Anche i commissari hanno detto che era più responsabilità sua che mia. Ma è la F1, alcuni weekend sono puliti, altri butti via punti che importanti per il Mondiale. Ma abbiamo altre gare e lo spirito è quello di guardare alla prossima. Specie qui, dove ho vinto nel 2023, e ora taglio il traguardo delle 200 gare". Live su Sky e in streaming su NOW