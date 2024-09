Charles Leclerc soddisfatto dopo il venerdì di Singapore, che l'ha visto al 2° posto ma attaccato a Lando Norris: "Mi sono sentito a mio agio, ma c'è ancora del lavoro da fare. E' un buon punto di partenza, ora serve trovare il giusto equilibrio per le qualifiche. Attenzione al meteo, dovremo adattarci molto rapidamente". Domenica il GP parte alle 14: tutto live su Sky e in streaming su NOW

"Serve trovare il giusto equilibrio per le qualifiche"

"Oggi in macchina mi sono sentito a mio agio ma c'è ancora del lavoro da fare perché sia del tutto come piace a me. Di sicuro però è stato un buon punto di partenza: ora dobbiamo trovare il giusto equilibrio e mettere tutto insieme nelle qualifiche di domani. Le previsioni meteo per il resto del weekend sono variabili, quindi dovremo adattarci molto rapidamente al loro mutare. Sarei sorpreso di vedere lo stesso distacco dietro di noi di nuovo domani, sarà interessante vedere se la gerarchie cambieranno".