Lando Norris stampa il miglior tempo di giornata nelle libere di Singapore, ma Leclerc è attaccato a soli 58 millesimi: "Ho fatto un bel giro, abbiamo svolto il lavoro che eravamo prefissati. Spero che anche Charels sia soddisfatto di quanto fatto, perché pensavo di avere più margine e Ferrari è veloce. Invece è proprio dietro di me...". Guarda il video. Domenica il GP parte alle 14: tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP SINGAPORE, HIGHLIGHTS LIBERE