Una gara perfetta per Norris, leader del GP fin dalla partenza: con questa vittoria si rimette in lotta per il titolo. Gran corsa anche per Verstappen, che torna sul podio, e per Leclerc, che rimonta dopo la qualifica di ieri. Buona prestazione anche per Piastri e Russell, mentre non sufficienti quelle di Sainz e Hamilton. La F1 torna nel weekend del 20 ottobre in Texas: live su Sky e in streaming su NOW

SINGAPORE, CRONACA E HIGHLIGHTS DELLA GARA