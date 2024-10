Il neozelandese si prepara a tornare in pista in F1 (dopo aver sostituito Ricciardo per cinque gare nella passata stagione). Il suo ritorno nel Circus, oltre agli arrivi dal prossimo anno di Antonelli, Bearman e Doohan, certifica il nuovo che avanza, con radici e qualità da coltivare e veder esplodere. Il campionato torna nel fine settimana del 20 ottobre: diretta su Sky e in streaming su NOW

Ha scelto il numero 30 Liam Lawson, per il suo ritorno, in pianta più stabile, in Formula 1. L'anno scorso, sempre al posto dell'infortunato Daniel Ricciardo per cinque GP, il giovane neozelandese aveva stupito fin da subito per la sua velocità di adattamento ma anche di risultati. A Singapore era già riuscito a centrare la Q3 e ottenere i primi punti iridati chiudendo nono. Ora in sei gare si gioca persino il salto in Red Bull nel 2025.