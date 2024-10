Le FP2 all'autodromo Rodriguez non dureranno 60 minuti come di consueto ma 90: il cambiamento nasce dalla necessità da parte di Pirelli di dedicare parte della sessione ai test su una nuova mescola di gomme morbide per il 2025 IL CALENDARIO DELLA F1 - LA CLASSIFICA PILOTI E COSTRUTTORI

Una 'novità' in vista del Gran Premio del Messico che si correrà tra un mese all'Autodromo Rodriguez: la seconda sessione di prove libere che non durerà 60 minuti come di consueto ma 90. La decisione è legata alla necessità di effettuare i test su una nuova mescola di gomme morbide Pirelli che verrà proposta nel 2025. La scelta di realizzare le prove nel corso di questo weekend non è casuale: l'altura di Città del Messico condizionerà il comportamento delle monoposto e degli pneumatici, tanto da dare la possibilità a Pirelli di ottenere dati costruttivi per apportare delle eventuali modifiche. I dati raccolti durante questa sessione potrebbero fornire anche indicazioni preziose anche per la gara stessa.

GP del Messico, si avvicina il finale di stagione Prima del weekend che si gareggerà all'Autodromo Hermanos Rodriguez si correrà ad Austin. Sono quindi sei le gare ancora da disputare, con la corsa al Mondiale dei piloti e dei costruttori che può regalare ancora delle sorprese. Max Verstappen, leader della classifica piloti, ha mantenuto un grande vantaggio su Lando Norris. Tuttavia la McLaren ha mostrato un passo incredibile nelle ultime corse, andando a ridurre il divario con il primo. A seguire, con un distacco meno consistente, c'è Charles Leclerc. Per quanto riguarda la classifica dei costruttori la Ferrari insegue la McLaren, puntando tutto sul possibile lavoro di squadra tra Sainz e Leclerc; attenzione però alla Mercedes che si sta facendo spazio per tornare nuovamente protagonista. Arrivati a questo punto un errore potrebbe costare caro: un ritiro o uno “zero” in gara potrebbe andare a mutare le classifiche attuali.

A proposito di ritiro: Sergio Perez smentisce i rumors L'attesa per questo Gran Premio si stava trasformando in una vera e propria suspence, tutto ciò a causa dei rumors che circolavano attorno al possibile ritiro del padrone di casa Sergio Perez. Il timore dei molti, infatti, era che l'annuncio potesse arrivare proprio al circuito di casa. Per la gioia dei tifosi, è stato lo stesso pilota della Red Bull a smentire le voci attraverso i suo canali social. Per ora l'ipotesi di un addio è stata accantonata, ma la sua performance nelle prossime gare sarà fondamentale per definire il suo futuro in scuderia.