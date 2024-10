Le novità tecniche potrebbero cambiare gli equilibri e dare un'indicazione sul finale di campionato: se la McLaren resterà la macchina più forte Norris potrà davvero contendere il titolo a Verstappen fino alla fine, dall'altra parte se Red Bull e Ferrari faranno dei progressi si potrebbe riaprire il Mondiale costruttori, in questo momento nelle mani del team diretto da Andrea Stella. Domenica gara alle 21, torna la Sprint: tutto live su Sky e in streaming su NOW

E' il Mondiale più ricco di sempre (il primo con 24 gare) ma paradossalmente anche quello con più soste. Quella appena trascorsa di 3 settimane è servita ai team per lavorare sugli sviluppi (gli ultimi della stagione) che vedremo per lo più proprio a Austin: per questo il weekend texano sarà decisivo, perché le novità tecniche potrebbero cambiare gli equilibri e dare un’indicazione sul finale di campionato: se la McLaren resterà la macchina più forte Norris potrà davvero contendere il titolo a Verstappen fino alla fine, dall’altra parte se Red Bull e Ferrari faranno dei progressi si potrebbe riaprire il mondiale costruttori, in questo momento nelle mani del team diretto da Andrea Stella.