Molti team hanno portato aggiornamenti per il 19esimo round del Mondiale negli States: interventi massicci per la McLaren, mentre la Red Bull ha operato in due zone. Novità anche per la Mercedes, nessuna invece per la Ferrari. Domenica gara alle 21, torna la Sprint: tutto live su Sky e in streaming su NOW



di Matteo Bobbi



GP AUSTIN, QUALIFICHE SPRINT LIVE - NESSUNA NOVITA' FERRARI NEGLI USA