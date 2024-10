Carlos Sainz analizza il 3° posto nelle qualifiche ad Austin, con uno sguardo alla gara: "Abbiamo fatto un bel progresso nella direzione giusta. Peccato per la pole, avevamo guadagnato 3 decimi sul giro precedente. Possiamo lottare per la vittoria con una partenza pulita. Sarà una gara divertente". Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

"Fatto un bel progresso nella direzione giusta"

"Obiettivo era fare un passo avanti in qualifica rispetto a ieri. Ieri eravamo quinti, oggi siamo terzi, abbiamo fatto un bel progresso nella direzione giusta. Sono deluso dall’ultimo tentativo che abbiamo dovuto fermare, avevo 3 decimi di vantaggio sul giro precedente. Ma è facile parlare dopo. Abbiamo fatto buoni progressi, domani potremmo essere in lotta se riusciremo a partire in modo pulito. Con i due che ci stanno davanti dovrebbe essere una gara divertente. Abbiamo sofferto di recente nel mettere le gomme in temperatura per le qualifiche. Siamo sempre veloci in gara ma in qualifica abbiamo alti e bassi. Mi sono concentrato su questo e sembra che abbiamo fatto tutto giusto, soprattutto nel giro che poi abbiamo dovuto abortire".