Lando Norris centra ad Austin la terza pole consecutiva e partirà davanti a Max Verstappen. Seconda fila tutta Ferrari con Sainz e Leclerc, poi Piastri e Russell. Hamilton scatta nelle retrovie, Lawson retrocede ultimo per una penalità. Guarda la griglia di partenza: il GP live stasera alle 21 su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE