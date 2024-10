Per il GP del Messico Fernando Alonso (43 anni a luglio) scenderà in pista con un casco speciale per festeggiare le sue 400 gare in F1. Il casco rievoca gli highlights del suo percorso automobilistico, dalle immagini della prima stagione del 2001, fino ai due titoli mondiali nel 2005 e 2006. Il pilota ha ancora un obiettivo preciso: vincere un Gran Premio e il Mondiale piloti al volante dell'Aston Martin, per poi provare a partecipare a un'altra Dakar. Di seguito le immagini

