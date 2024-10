Schumacher, la Ferrari 248 F1 del 2006 in vendita all'asta da Sotheby's

Dal post Schumacher ad oggi

La 248 F1 non è andata in pensione dopo il 2006: venne infatti utilizzata in occasioni promozionali, come le esibizioni di Instanbul e Shanghai. Schumacher non è l'unico ferrarista ad averla guidata: nel 2007 Kimi Raikkonen, alla sua prima stagione con la Rossa, la utilizzò nei quattro giorni di test a Vallelunga. Un ultima sessione a Valencia e poi il riposo a Maranello. Sempre nel 2007 venne acquistata dall'attuale proprietario. Negli anni ottenne la certificazione Ferrari Classiche e nel 2017 venne esposta al Petersen Automotive Museum di Los Angeles, in California, nella mostra "Seeing Red: 70 years of Ferrari".