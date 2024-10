Il giovane pilota bolognese, dal 2025 titolare in Mercedes, torna sulla W15 per la prima sessione di libere in Messico e ricorda il precedente in Italia finito subito contro le barriere: "A Monza, anche se purtroppo in maniera un po' brutale, ho imparato molto. In Messico sarà ancora più importante il tempo che avrò a disposizione. Pista nuova per me, tracciato sporco e dovrò spingere progressivamente". Tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

