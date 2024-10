Reduce dal successo di Austin, Charles Leclerc è pronto a riprovarci in Messico. Il pilota della Ferrari protagonista di Pit-Walk nel giovedì al circuito 'Rodriguez': "Le caratteristiche della pista sembrano buone per noi, l'obiettivo è vincere. Ma aspettiamo di vedere come vanno le libere del venerdì". Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

Crederci e provarci. La Ferrari si tuffa nel weekend di Città del Messico dopo la splendida doppietta Leclerc-Sainz in Texas. Il Mondiale è ancora aperto, anche se per la Rossa la strada è meno spianata rispetto ai diretti avversari, ma Charles Leclerc ha spiegato durante Pit-Walk con Mara Sangiorgio il suo pensiero: "Presto per capire le chance che abbiamo qui in Messico, non ho ancora fatto un giro, ma qui le caratteristiche della pista sembrano positive per noi. L'unico obiettivo che possiamo avere qui dopo Austin è provare a vincere, ma dopo le libere vedremo le prospettive e speriamo di non doverle cambiare".