Per la gara di casa, il pilota della Red Bull ha scelto di omaggiare la figura dei 'luchadores', i lottatori di un particolare stile di wrestling nato negli anni Trenta. "Ho cercato di realizzare qualcosa con cui le persone potessero identificarsi e dire 'questo è il Messico', non soltanto verde, bianco e rosso", ha detto Checo che è alla ricerca di un risultato importante che possa allontanare le nubi sul suo futuro. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

