Contatto tra Bearman e Albon nella prima sessione di prove libere in Messico, che provoca la seconda bandiera rossa all'Autodromo Rodriguez. Sembrerebbe un concorso di colpe, con il pilota Williams che ha perso la monoposto in uscita di curva, trovando il ferrarista che alza il piede nel punto peggiore per farlo. I due toccano, l'anglothailandese finisce contro le barriere (senza conseguenze per lui)

GP MESSICO, LA DIRETTA DELLE LIBERE - IL VIDEO DEL CONTATTO