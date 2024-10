Venerdì nero per Max Verstappen, con i problemi accusati alla Power Unit della sua Red Bull nelle Libere 2 in Messico: "Stiamo controllando, non so di cosa si tratti. E' stata una giornata inutile. La PU dovrebbe andare bene e non dovremmo cambiarla. Non ho fatto nulla, una giornata da dimenticare". Guarda il video. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW