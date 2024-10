Secondo appuntamento del triple header americano per la Formula 1, che arriva in Centro America per il GP del Messico, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Oggi giornata di prove libere, con la prima sessione in programma alle 20.30 e la seconda a mezzanotte. Sabato la lotta alla pole, alle 23, mentre domenica la gara scatta alle 21. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli