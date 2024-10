Lando Norris ha chiuso al 3° posto le qualifiche in Messico, superato da Sainz e Verstappen: "Sono contento del risultato. Siamo arrivati rapidamente al limite della macchina. Difficile parlare del passo gara, non abbiamo fatto vere simulazioni. Le Ferrari sono state molto forti sia in qualifica che in gara negli ultimi weekend. Sarà dura, ma speriamo di fare una bella prestazione“. Guarda il video. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS QUALIFICHE