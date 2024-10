La Fia ha respinto l'appello della McLaren per annullare la penalità di 5'' inflitta a Norris ad Austin, confermando la decisione iniziale dei commissari. Norris, sanzionato per aver lasciato la pista e guadagnato un vantaggio alla Curva 12 al Giro 52 mentre combatteva con Verstappen, resta al quarto posto nonostante il tentativo del suo team di presentare nuove prove. Intanto la F1 è in Messico. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

