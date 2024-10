Numeri impressionanti quelli della carriera di Fernando Alonso: in Messico festeggerà 400 presenze in Formula 1. Il pilota dell'Aston Martin ha immortalato il traguardo con i meccanici ai box prima dell'inizio della gara e per l'occasione indosserà un casco speciale che raffigura tutti gli highlights delle 21 stagioni nella classe regina

