Secondo posto in Messico per Lando Norris, che si riavvicina a Verstappen nel Mondiale: "La gara è stata molto dura. I primi giri ho cercato di restare in gara, evitando incidenti. Carlos ha guidato benissimo, oggi Ferrari erano molto veloci. Verstappen? Non è un modo di guidare molto pulito, io l’ho evitato e ho fatto una bella gara. Sulla rimonta io tengo la testa bassa e stiamo facendo molto bene come team". Guarda il video

GP MESSICO, HIGHLIGHTS