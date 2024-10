Che vittoria dell'Hombre Sainz in Messico che corona un weekend perfetto già dal venerdì. Ottima prova anche di Norris, che grazie al 6° posto di Verstappen, gli recupera qualche punto in classifica. Sufficienza per Leclerc, che, secondo a pochi giri dalla fine, rischia di metterla a muro, riuscendo però a tenerla. E Alonso? 400 e lode per lui. La F1 torna nel weekend del 3 novembre ottobre in Brasile: live su Sky e in streaming su NOW

GP MESSICO , CRONACA E HIGHLIGHTS DELLA GARA