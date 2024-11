Lando Norris ha visto sfumare la pole nella Sprint (partirà 2°), ma ha la grande opportunità di accorciare su Verstappen: "Basta domande su Max, io penso a me stesso. Mi chiedete sempre le stesse cose... Voglio soltanto correre, non penso alle qualifiche degli altri. Non mi importa se lui è primo o ultimo. Vincere? Vedremo, abbiamo fatto grandi passi in avanti". Guarda il video. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT