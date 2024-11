Novità per Sergio Perez in Brasile. Il messicano ha richiesto un cambio di telaio che il team ha assecondato, motivo per cui sulla sua vettura ci sarà un’altra scocca in questo weekend. Novità, in realtà, solo in parte. Infatti, non si tratta di un telaio completamente nuovo, ma di uno già utilizzato nel corso di questo campionato. Una mossa che per Red Bull è un tentativo che valeva la pena tentare, sperando che possa effettivamente garantire un miglioramento.